Воробьев заявил о высоких темпах привлечения инвестиций в Подмосковье
Красногорск, 5 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Темпы привлечения инвестиций в Подмосковье остаются на высоком уровне. Об этом 5 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
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Инвестиции
По его оценке, за первую половину 2022 года в Подмосковье удалось привлечь инвестиций на сумму порядка полутриллиона рублей.
«У нас хорошая динамика, важно ее сохранять в последующие периоды. За первые полгода нашей деятельном инвестиций привлечено на 500 миллиардов рублей», — сказал Воробьев.