Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Оголением ягодиц для фотосессии на фоне историко-художественной выставки «Пропавшие в кинохронике» в павильоне киностудии «Ленфильм» заинтересовались в правоохранительных органах. Об этом сообщили 5 сентября ИА REGNUM в пресс-службе организаторов выставки, творческого объединения «Невский баталист».

пресс-служба «Невский баталист» Непристойная фотосессия на «Ленфильме»

Напомним, иммерсивный 3D-проект «Пропавшие в кинохронике» открылся в павильоне №5 «Ленфильма» в апреле, он повествует о кинооператорах, фотокорреспондентах, актёрах и сотрудниках киностудий, жизнь которых пришлась на годы Великой Отечественной войны.

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Выходку пары — мужчины с фотоаппаратом и женщины в платье — зафиксировали камеры наружного наблюдения вечером 2 сентября. В зоне экспозиции, где отображена новогодняя ночь 1944 года — перебинтованные военнослужащие слушают игру товарища на скрипке у новогодней ели — женщина задрала подол и оголила ягодицы в белье.

«Девушка устроила фотосессию в белье, совершенно не подходящую для военно-исторического музея, — заметили организаторы выставки. — Охранник пришёл и сделал замечание. Спустя несколько минут они продолжили фото. Только со второго предупреждения извинились и стали идти на выход. Люди выглядят адекватными, мотивы такого (поведения) нам совершенно непонятны».

Как уточнили в «Невском баталисте», фотосессией заинтересовались в полиции, начата проверка.

Напомним, пользователи соцсетей резко осудили выходку молодых людей, назвав случившееся «позором для Питера», и призвали привлечь их к ответственности.