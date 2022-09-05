5 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили запрет на выезд из страны, который с 1 октября коснется военнообязанных женщин на территории бывшей УССР.

Артур Савин, , 16:20 — REGNUM Информация, согласно которой военнообязанным женщинам с 1 октября 2022 года запретят выезд с территории бывшей УССР, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Киевский террористический режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идёт о военнообязанных представительницах женского пола, прикреплённых к определённым профессиям, в списке которых значится 14 специальностей. Военнообязанные женщины будут поражены в правах точно так же, как, по сути, всё остальное мужское население бывшей УССР.

Тем не менее у сознательных девушек и женщин, которые не хотят становиться пушечным мясом для киевского режима, всё ещё есть шанс покинуть пределы этого нацистского государства. Им осталось меньше месяца, чтобы собрать чемоданы, взять свои семьи в охапку и бежать куда глаза глядят, потому что в ином случае они станут инструментом в руках президента-наркомана, угробившего уже не один десяток, если даже сотен, тысяч своих граждан.

«Зеленский что, свою жену пытается на фронт отправить?» — удивляется Андрей Т.

Многие пользователи считают кощунственными планы киевского неонацистского режима по использованию женщин в боевых действиях.

«Извратили всё, что только могли. Даже женщину, которая самой природой призвана давать жизнь, а не убивать», — заметила Аннет С.

Некоторые комментаторы отмечают, что запрет на выезд для военнообязанных женщин выглядит крайне несправедливым, учитывая, как много жителей бывшей УССР уже успели сбежать из нацистского государства.

«А что делать с теми, кто уже выехал за пределы [б. УССР]? Получается, что те, кто остался, на самом деле остался в дураках? Им смерть уготована, а уехавшие за бугор будут жить припеваючи? Просто омерзительно», — поделился своим мнением Антон Г.

Гюбер Робер. Бегство (фрагмент)

Часть людей полагает, что кураторы киевского режима, очевидно, действительно готовы бросить на убой всё имеющееся на территории бывшей УССР население.

«До последнего жителя [б. УССР], как завещал великий брат Киева из США», — подметила Яна С.

«Мужики заканчиваются, вот и за баб взялись, подонки нацистские. Скоро и стариков с клюшками начнут призывать», — уверен пользователь «Трудолюбивый Ленивец».

Нашлись и те, у кого нет никаких сомнений в том, что киевский режим вскоре начнёт использовать несовершеннолетних в качестве оружия против Вооружённых сил России, всё ближе и ближе подступающих к фашистскому логову.

«В женщинах-военнослужащих, которых призывают в армию, нет ничего удивительного. Так происходит в Израиле, либо же в Великую Отечественную войну — можно вспомнить, сколько женщин взяло в руки винтовки. Но факт в том, что режим Зеленского решил бросить в бой последние оставшиеся резервы из числа женщин. Мужики, судя по всему, заканчиваются. Когда будут заканчиваться женщины, то в дело пойдут дети. У нацизма нечеловеческое лицо. Стоит об этом помнить, когда в прицеле окажется представитель киевского «гитлерюгенда», — написал Алексей П.

Напомним, 4 сентября издание «Суспильне» опубликовало материал со ссылкой на юриста министерства обороны киевского неонацистского режима Владимира Смилку, согласно которому военнообязанным женщинам с 1 октября 2022 года запретят выезд с территории бывшей УССР.