Донецк, 5 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Артиллерийский снаряд выпущен по Ленинскому району Донецка. Об этом сообщает 5 сентября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

В 11:02 ВСУ с позиций в Новомихайловке выпустили по Ленинскому району снаряд калибра 155 мм.

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