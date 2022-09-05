Казань, 5 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В столице Татарии с 7 по 11 сентября пройдет открытый турнир по плаванию «Победим вместе». Участвовать в международных соревнованиях будут 150 спортсменов с синдромом Дауна из 31 региона России и пяти стран, сообщает комитет физической культуры и спорта исполкома города.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

С 2022 года открытый турнир «Победим вместе» имеет статус международного мероприятия. В театре кукол «Экият» будет организовано торжественное открытие турнира и праздничный ужин с участием почетных гостей. Соревнования пройдут в бассейне «Акчарлак». Завершат мероприятие выступления спортсменов на творческом вечере.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2021 года в Казани провели Всероссийский турнир среди пловцов с синдромом Дауна. Тогда в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в возрасте от 12 лет из 31 региона РФ.

Читайте также: В Крыму пройдет финал Всероссийского фестиваля ГТО