Кострома, 5 сентября 2022, 15:12 — REGNUM Инвесторов, выкупивших здания бывшего санатория «Костромской» в микрорайоне Малышково, хотят оштрафовать на 1,3 млн рублей за нарушение природоохранного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Димитровском районном суде Костромы.
В суд поступил иск от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Чиновники требуют от организаторов строительства выплаты штрафа и приостановления работ. Первое заседание по делу назначено на 25 октября.
Напомним, в августе текущего года в городе случился скандал. Общественники заметили, что инвестор начал подготовку к строительству и выложил кирпичную подъездную дорогу по земле здравницы, имеющей статус Особо охраняемой природной территории регионального значения. Чиновники считают, что строители нанесли ущерб объекту охраны — почве, плодородному слою, уничтожили деревья и кустарники.
В соответствии с законом инвесторы должны были показать чиновникам проект, где было бы указано, какие здания они собираются строить на спорной земле и как именно намерены сохранять окружающую среду и возмещать ущерб, нанесённый стройкой. Однако, такого документа ни служащие департамента, ни костромская общественность, несмотря на рекомендации городских депутатов, пока не увидела.
Общественники предполагают, что ООПТ хотят застроить многоэтажными домами, в то время как на этой земле можно возводить только объекты здравоохранения, отдыха, рекреации и временного пребывания, санаторно-курортного назначения.
Справка: в советские годы санатория «Костромской» считался одной из лучших здравниц области. В 2011 году санаторий закрыли из-за нерентабельности, позднее здания здравницы продали частной организации с одноименным названием ООО «Санатория Костромской». Почти вся площадь ООПТ — 17 гектаров принадлежит муниципалитету.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты пообещали контролировать вопрос с застройкой костромской здравницы