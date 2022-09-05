Кострома, 5 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Инвесторов, выкупивших здания бывшего санатория «Костромской» в микрорайоне Малышково, хотят оштрафовать на 1,3 млн рублей за нарушение природоохранного законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Димитровском районном суде Костромы.

Валентина Ямщикова Подъездная дорога из кирпича на территории бывшего санатория «Костромской»

В суд поступил иск от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Чиновники требуют от организаторов строительства выплаты штрафа и приостановления работ. Первое заседание по делу назначено на 25 октября.

Напомним, в августе текущего года в городе случился скандал. Общественники заметили, что инвестор начал подготовку к строительству и выложил кирпичную подъездную дорогу по земле здравницы, имеющей статус Особо охраняемой природной территории регионального значения. Чиновники считают, что строители нанесли ущерб объекту охраны — почве, плодородному слою, уничтожили деревья и кустарники.

В соответствии с законом инвесторы должны были показать чиновникам проект, где было бы указано, какие здания они собираются строить на спорной земле и как именно намерены сохранять окружающую среду и возмещать ущерб, нанесённый стройкой. Однако, такого документа ни служащие департамента, ни костромская общественность, несмотря на рекомендации городских депутатов, пока не увидела.

Общественники предполагают, что ООПТ хотят застроить многоэтажными домами, в то время как на этой земле можно возводить только объекты здравоохранения, отдыха, рекреации и временного пребывания, санаторно-курортного назначения.