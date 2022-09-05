Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург приехали ветераны Великой Отечественной войны из Донецкой Народной Республики по приглашению губернатора города Александра Беглова. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Ветераны из ДНР приехали в Петербург

Группа ветеранов прибыла в Северную столицу накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда, который отмечается 8 сентября. Ветераны из Донбасса возложат цветы и венки в траурной церемонии у монумента «Родина-мать» на Пискарёвском мемориальном кладбище, а также встретятся с петербургскими ветеранами.

Также для них подготовили культурную программу. Гости посетят Московский парк Победы и Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» и в Петропавловской крепости ветеранам из ДНР проведут экскурсию.

Помимо того, что ветераны из Донбасса, так же как и петербургские, прошли Великую Отечественную войну, некоторые из них проживали в блокадном Ленинграде, учились, имеют родственные связи в Петербурге.

Напомним, что ранее по приглашению Смольного в Петербурге отдыхали дети из города-побратима Мариуполя. Их также приглашают на последующие осенние и зимние смены в лагерь «Дружных».