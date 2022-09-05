Оренбург, 5 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Оренбурге по итогам аукциона определён подрядчик по отлову бродячих собак, сообщили 5 сентября в пресс-службе мэрии.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

Отловом бездомных животных займется организация «Мы нашли Вам друга». Договор планируют подписать 15 сентября. Стоимость нового муниципального контракта составляет 1 470 600 рублей. На эти деньги возможен отлов и стерилизация 116 собак и кошек.

С начала 2022 года городе совершён отлов 173 животных. Отработано три контракта на общую сумму 2Ж2 млн рублей.

«Дополнительный муниципальный контракт на отлов еще 47 особей будет подписан 6 сентября. Таким образом, общий объем финансирования, выделенный Оренбургу в 2022 году, покроет расходы на лечение, вакцинацию и стерилизацию 383 особей», — сказали в администрации муниципалитета и добавили, что для продолжения деятельности по отлову бездомных животных необходимо допфинансирование в размере 2,5 млн рублей. В минсельхоз уже подготовлено письмо.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале весны 2022 года организация «Мы нашли Вам друга» заявила о расторжении в одностороннем порядке договора по отлову, стерилизации, вакцинации бродячих животных. Причиной назвали несовершенство закона, который предполагает ответственность за поведение кастрированных собак.

Напомним, что чиновники анонсировали строительство муниципального приюта в Оренбурге в 2023 году.