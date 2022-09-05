Севастополь, 5 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Более 4,5 тысячи человек приняли участие в акции «Диктант Победы» в Севастополе. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе правительства города-героя. Акция состоялась в регионах России, в Донбассе и в 45 странах мира.

Александр Полегенько ИА REGNUM «Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе

Акция в этом году была организована в онлайн и офлайн ражимах. В очном формате «Диктант Победы» в Севастополе можно было написать на 50 площадках, в том числе в образовательных организациях. Также участниками акции впервые стали жители освобожденных территорий, подшефных Севастополю.

«Для нас эта акция имеет особое значение. Ровно 80 лет назад в сентябре 1942 года была основана антифашистская подпольная организация «Молодая Гвардия». Сегодня мы находимся в музее той самой «Молодой Гвардии». Я считаю, что для ребят будет особое значение иметь эта акция, и участие в ней именно здесь. Мы, молодежь Луганской Народной Республики, обещаем сохранить историческую память и не дадим ее запятнать», — рассказал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Луганской Народной Республики Василий Носков.

«Диктант Победы» впервые состоялся в 2019 году. В 2021 году участие в акции приняли около четырёх тысяч жителей Севастополя.