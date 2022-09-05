Балабаново, Калужская область, , 15:07 — REGNUM Прокуратура Боровского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора одной из школ города Балабаново и его 39-летней дочери, которые, в частности, обвиняются в служебном подлоге и мошенничестве, сообщили 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Служебный подлог Prokuror-kaluga.ru

Установлено, что бывший директор школы фиктивно трудоустроил в школу свою дочь, начислял и выплачивал ей заработную плату, а фактически она работала в другой организации. Кроме того, обвиняемый незаконно присваивал денежные средства, выделенные на предрейсовый осмотр школьных автобусов, а также на его сопровождение. Общий ущерб от действий обвиняемых превысил 800 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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