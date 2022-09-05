Кишинёв, 5 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Правительство Молдавии одобрило механизм компенсации фермерам части затрат на дизельное топливо, вызванных ростом цен. Об этом 5 сентября сообщил на брифинге глава минфина республики Владимир Боля.

Джуниус Брутус Стернз. Джордж Вашингтон — фермер. 1853

Он сообщил, что аграриям вернут уплаченные акцизные сборы. Малым и средним сельхозпредприятиям вернут по 100% от акциза, а крупным — 30%.

«Малые и средние фермеры получат эквивалент дизельного акциза в полном объеме, а крупные — с оборотом более 50 млн. леев — получат 30 процентов от стоимости акцизного сбора», — сказал Боля.

Кроме того, фермеры смогут получить кредиты по льготной ставке 7,1% годовых. Также минсельхоз и минфин договорились, что аграриев временно не будут штрафовать за срыв сроков уплаты налогов.

Напомним, в Молдавии во второй половине лета началась сильная засуха, что негативным образом сказалось на урожае. Кроме того, за последний год резко выросли цены на дизельное топливо и удобрения.