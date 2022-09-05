Ницца, Франция, 5 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Судебный процесс по делу о нападении в Ницце начинается в понедельник, 5 сентября, перед специально составленным судом присяжных, который заседает в Париже, передает BFM TV.

(сс) Martino C Полиция на месте теракта в Ницце

14 июля 2016 года террорист, управляющий грузовиком, въехал в толпу, собравшуюся на Английской набережной в Ницце. В результате теракта 86 человек погибли и более 450 получили ранения.

В деле фигурируют восемь человек. Суд продлится до 16 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится днем 5 сентября ​​​​в формате видеоконференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить энергетический кризис в Европе и европейскую солидарность.

Читайте также: Макрон и Шольц обсудят энергетический кризис в Европе