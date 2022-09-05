Москва, 5 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Шок от приостановки «Северного потока — 1» переживают не только жители Великобритании, но и вся Европа, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Новость о том, что Кремль закрывает газопровод «Северный поток» на неопределенный срок, вызвала панику в Великобритании. Решение было принято после того, как Газпром объявил 2 сентября 2022 года, что он получил предупреждение от Ростехнадзора о неисправности единственного работающего двигателя газопровода.

Это действительно шок, который пережили не только британцы, но и вся Европа. Так как остановка поставок российского газа означает, что пережить эту зиму будет трудной и очень дорогой задачей.

Ранее Кремль не раз высказывался, что антироссийские санкции Запада привели к приостановке эксплуатации «Северного потока», но Москва и Газпром остаются приверженными своим обязательствам и контрактам, но в настоящее время они просто не могут их выполнить из-за ограничений.

Цены на газ в Европе в понедельник, 5 сентября 2022 года, на открытии торгов отреагировали соответственно, подскочив на 30%, до $2800 за тысячу кубов. А энергетический регулятор Великобритании Ofgem объявил на прошлой неделе о решении увеличить потолок цен на энергоносители на 80%, до 3549 фунтов стерлингов в год начиная с 1 октября 2022 года из-за стремительного роста мировых цен на энергоносители.

И это только начало. Резкий рост счетов за электроэнергию может привести к закрытию не менее 60% всех заводов в стране. Более того, 7% предприятий в Англии остановили своё производство на длительные сроки.

Нынешний энергетический кризис ставит компании перед суровым выбором — либо сократить производство, либо вообще закрыть цеха, если цены на энергоресурсы не упадут или не придет помощь от государства в ближайшее время.

После того как США и их союзники наложили на Москву несколько пакетов санкций, энергетическая ситуация в Европе значительно ухудшилась, а инфляция в Великобритании достигла наивысшей отметки с марта 1982 года.

Уже сейчас понятно, что правительству Англии необходимо предпринимать экстренные меры, чтобы спасти свою экономику. Рост стоимости жизни привел к тому, что миллионы британских домохозяйств пострадали, вынудив десятки тысяч железнодорожных и почтовых рабочих объявить забастовку.

Если ситуация кардинально не изменится, то к январю 2023 года по меньшей мере 45 млн британцев могут столкнуться с трудностями в оплате счетов за свет и отопление из-за надвигающегося повышения цен на энергоносители», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании началась паника после якобы принятия президентом РФ Владимиром Путиным решения перекрыть поставки газа по газопроводу «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

Читайте также: Bloomberg: в Британии началась паника после перекрытия «Северного потока»