Уфа, 5 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Более 420 детей-сирот обеспечили жилыми помещениями в 2022 году в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщил премьер-министр правительства республикиАндрей Назаров на совещании в правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ключи

Сообщается, что в Башкирии принята программа ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот старше 18 лет. В результате ее поэтапной реализации свое жилье получат свыше четырех тысяч человек.

Отмечается, что в рамках этой программы с 2022 года объем финансирования увеличился на 61% и составил свыше 1,5 млрд рублей, в том числе 269 млн рублей федеральных средств.

«По объемам выделяемых средств мы занимаем второе место среди субъектов Приволжского федерального округа. С начала 2022 года жилыми помещениями в республике обеспечено 425 детей-сирот», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Сообщается, что он поручил создать рабочую группу по обеспечению детей-сирот жильем.

«Необходимо предусмотреть установление сроков на приобретение жилых помещений для детей-сирот, а также перераспределение субвенций, предусмотренных бюджетам муниципалитетов. Фонду развития жилищного строительства совместно с администрациями муниципальных районов, имеющих проблемы с наличием благоустроенных жилых помещений, проработать вопрос возможности строительства новых жилых домов», — сказал Назаров.