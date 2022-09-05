Красногорск, 5 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Промышленная ипотека крайне необходима малому и среднему бизнесу, который теперь сможет оформлять свои производственные мощности в собственность, а не платить аренду с ежегодным увеличением арендной платы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член совета Московского регионального отделения «Деловой России», совладелец 3DLAB, Hover Алексей Гаврилов. Также, по его словам, данная инициатива позволит быстрее разогнать региональный бизнес и увеличит массу продуктовой линейке:

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«Это возможность создавать инвестиционные-коллаборации, например, у кого-то не полностью загружено производственная мощность и давая возможность разместить у себя на производстве новую продуктовую линейку, можно участвовать в разделении прибыли, при этом не участвовать в разработке и производстве продуктов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что промышленная ипотека позволит промышленным предприятиям активизировать расходы на приобретение новых помещений, известил глава российского правительства Михаил Мишустин.

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