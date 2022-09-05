Норильск, Красноярский край, , 14:43 — REGNUM В Красноярском крае проводится операция по спасению раненого белого медведя. Как сообщили ИА REGNUM 5 сентября в краевом министерстве экологии и рационального природопользования, хищника доставили из Диксона в Норильск.

Арктика. Белые медведи. Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, у животного серьёзное ранение. Чтобы ему помочь, в Норильск прибыли московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора.

Напомним, на днях в минэкологии поступила просьба о спасении раненого белого медведя. Инспекторы ведомства направились в Диксон. Обездвиженный хищник находился недалеко от жилых домов. В Норильск его доставили на самолёте.

Как подчеркнул министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых, контроль за популяцией белых медведей находится в ведении федеральных органов, в данном случае Росприроднадзора. Однако хищник нуждается в срочной помощи, поэтому специалисты решили действовать сообща.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Красноярском крае спасли белую медведицу с застрявшей в пасти банкой из-под сгущённого молока.

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Чтобы помочь медведице, на север края прибыли московские специалисты. Они смогли извлечь банку из пасти хищника.

Убедившись, что здоровью медведицы больше ничего не угрожает, ветеринары вывезли её на вертолёте за пределы населённого пункта и выпустили в тундре.