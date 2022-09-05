Чарикар, Афганистан, 5 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В уезде Саланг афганской провинции Парван до сих пор не поступало никаких сведений о судьбе 17 человек, арестованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20 дней назад. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Согласно информации, предоставленной местными источниками, среди них есть подростки в возрасте до 18 лет и старики старше 70 лет.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали этих людей три недели назад в кишлаке Дехе-Як в долине Коклами-по обвинению в связях с Фронтом сопротивления Афганистана.

Собеседники подчёркивают, что эти люди не имеют никакого отношения к Фронту сопротивления и среди них есть дети, которые учатся в школе. Однако, несмотря на усилия семей арестованных, сведений об их судьбе нет, неизвестно, куда они переведены и в каком состоянии находятся.

Следует отметить, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали ряд людей в разных районах провинции Парван по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления.