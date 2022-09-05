Сеул, 5 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В августе 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 23 850 импортных легковых автомобилей, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Иван Шилов ИА REGNUM Авто

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали Mercedes-Benz E 250, седан Mercedes-Benz E350 4MATIC и седан BMW 520.

Известно, что продажи трёх немецких брендов, таких как Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, составили 17 273 единицы, что на 13% меньше, чем в августе прошлого года.

Продажи трёх японских автопроизводителей (Honda, Toyota, Lexus) сократились на 24%, до 1451 единицы.

С января по август 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 176 282 импортных автомобиля, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.