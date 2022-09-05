Саратов, 5 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Бывшего главного врача одной из стоматологических поликлиник города Саратова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 1,3 млн рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе РФ и в органах местного самоуправления сроком на 7 лет, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Инструменты стоматолога

Используя служебное положение с 26 февраля 2014 года по 21 сентября 2020 года главный врач одной из стоматологических поликлиник обманом похитил более 8 млн рублей, собранных на хозяйственные нужды поликлиники, и потратил на свои нужды.

Кроме того, с 1 сентября 2016 года по 31 октября 2018 года он же получил от врача вверенного ему медучреждения частями взятку в виде денег в общей сумме более 1 млн рублей за попустительство и общее покровительство в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области медицинского работника признали виновной в причинении пациентке смерти по неосторожности. Судом женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев.

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