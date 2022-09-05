Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Правительство Грузии подготовило программу «Видение 2030 — Стратегия развития Грузии». Об этом 5 августа сообщил на заседании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили gov.ge

«Документ основан на общем желании нашего народа построить сильное демократическое государство. Это страна, в которой предполагается устойчивое и инклюзивное экономическое развитие», — сказал Гарибашвили.

Он заявил, что цель программы добиться в стране социального равенства, качественного здравоохранения и образования, а также укрепить демократию и безопасность. Программы была в целом готова в прошлом году, но её дорабатывали в связи с обновлением данных.

Гарибашвили пообещал, что документ обнародуют в течение нескольких дней.

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