Москва, 5 сентября 2022, 14:35 — REGNUM Последнее время из разных источников можно услышать, что некоторые страны Еврозоны планируют отказаться от единой европейской валюты и вернутся к своим национальным. Скорее всего, этого не произойдёт, заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый аналитик, финансист Андрей Плотников.
Как сообщало ИА REGNUM, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что для ряда стран — участниц Европейского могут оказаться от евро и возвратиться к национальной валюте.
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