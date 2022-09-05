Москва, 5 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Последнее время из разных источников можно услышать, что некоторые страны Еврозоны планируют отказаться от единой европейской валюты и вернутся к своим национальным. Скорее всего, этого не произойдёт, заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый аналитик, финансист Андрей Плотников.

Евро

«Учитывая энергокризис в Европе и большинство последних финансовых и экономических показателей, которые были не утешительные для ЕС, на первый взгляд было бы логично начать отказ от евро, но это не так.

Большинство стран, планирующих отказ от евро на прямую связанны с крупнейшими экономическими зонами Евросоюза, а именно Германия и Франция.

Отказа отдельных стран от единой европейской валюты не стоит ждать ещё как минимум 3-5 лет, так как это очень сильно негативно отразится на финансовые и экономические показали ЕС, а крупнейшие ЦБ Европы этого не допустят», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что для ряда стран — участниц Европейского могут оказаться от евро и возвратиться к национальной валюте.

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