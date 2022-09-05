Петропавловск-Камчатский, , 16:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин в рамках экологического форума «Экосистема. Заповедный край» подчеркнул необходимость развития экотуризма в стране. Встреча прошла сегодня, 5 сентября, в Камчатском крае.«Нам нужно уделить этому больше внимания. Сейчас соответствующие структуры Правительства и регионов нацелены именно на такую работу. Здесь важно только, развивая экономическую сторону дела, развивая экологический туризм, ни в коем случае не создавать условий, которые бы несли вред природе. Чтобы, как иногда бывает, погоня за получением финансовых выгод и ресурсов не была поставлена во главе угла. Чтобы во главе угла всё-таки оставалось внимание к природе и возможности для наших людей познавать собственную страну», — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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