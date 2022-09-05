Прага, , 14:35 — REGNUM После того, как Европа перестанет зависеть от энергоресурсов из России, её политика в отношении Москвы станет гораздо более автономной. Такое мнение 5 сентября высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе своего выступления в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы евродипломатии, позитивной стороной нынешнего кризиса в отношениях России и Евросоюза можно считать то, что европейские страны осознали свою зависимость от российских энергоресурсов.

«Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия якобы не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газ без технологического участия в этом компаний стран Запада.