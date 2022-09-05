* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:34 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили 7000 семей покинуть места постоянного проживания и убили почти 2300 человек. Об этом пишет газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Эти данные приводятся в обзоре, посвящённом событиям за год, прошедший с момента прихода радикалов к власти в Афганистане.

Согласно обзору, подавляющее большинство принудительно переселенных составляют жители регионов, где действуют силы Фронта сопротивления.

Отмечается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли 2299 человек в 29 провинциях за один год своего господства над Афганистаном, и арестовали, пытали и подвергли побоям 1700 мирных жителей.

Фронт сопротивления также заявил, что за год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали, пытали или убили 150 журналистов и работников СМИ в Афганистане.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали данный обзор.

Фронт национального сопротивления Афганистана — первая организованная военная сила, которая начала боевые действия против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как они взяли под свой контроль Афганистан. Согласно заявлению фронта, его силы действуют в пяти провинциях страны и насчитывают в своих рядах более 3 тысяч бойцов.