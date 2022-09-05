Оренбург, 5 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Оренбурге в областную детскую больницу поступил десятилетний ребёнок в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мальчика направили в реанимационное отделение, сообщили 5 сентября в пресс-службе областного минздрава.

Донор Нет алкоголю!

По данным ведомства, инцидент произошёл 3 сентября. Чтобы стабилизировать состояние юного пациента, врачам потребовались сутки. Сегодня, 5 сентября, ребёнка перевели из реанимации в общую палату.

По слова мальчика, он не отказался в компании от предложения знакомого выпить какую-то жидкость. Позже ему стало очень плохо. О состоянии ребенка его родителям сообщили соседи. Мать срочно вызвала скорую помощь.

Стоит отметить, за год это 18-й случай, когда пьяные подростки попадают в Оренбургскую областную детскую больницу.