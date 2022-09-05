Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM У стоящей в Летнем саду Петербурга скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия» от рук вандала появились зрачки в глазах. Об этом 5 сентября сообщили в группе «Сады Русского музея» в социальной сети «ВКонтакте».

Скульптура в Летнем музее, пострадавшая от рук вандала Группа «Сады Русского музея» в социальной сети «ВКонтакте»

Злоумышленник нарисовал глаза копии скульптуры. Её оригинал находится в Михайловском замке Русского музей. Вандалу могло показаться забавным выражение лица статуи после того, как у неё появились глаза.

«Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного — непростое дело», — подчеркнули в группе.

Напомним, что ранее суд вынес приговор в отношении бывшего охранника «Ельцин-Центра» в Екатеринбурге, который пририсовал глаза на картине «Три фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской. Ему назначили 180 часов обязательных работ.

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