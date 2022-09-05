Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. У стоящей в Летнем саду Петербурга скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия» от рук вандала появились зрачки в глазах. Об этом 5 сентября сообщили в группе «Сады Русского музея» в социальной сети «ВКонтакте».

Группа «Сады Русского музея» в социальной сети «ВКонтакте» Скульптура в Летнем музее, пострадавшая от рук вандала

Злоумышленник нарисовал глаза копии скульптуры. Её оригинал находится в Михайловском замке Русского музей. Вандалу могло показаться забавным выражение лица статуи после того, как у неё появились глаза.

«Мы хотим очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного — непростое дело», — подчеркнули в группе.

Напомним, что ранее суд вынес приговор в отношении бывшего охранника «Ельцин-Центра» в Екатеринбурге, который пририсовал глаза на картине «Три фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской. Ему назначили 180 часов обязательных работ.