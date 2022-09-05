Москва, , 14:31 — REGNUM Россия является третьи по величине экспортёром угля в мире после Индонезии и Австралии, хотя по производству угля занимает лишь 6-е место. Прошлый год и, несмотря на рост стоимости фьючерсов почти в два раза был рекордным по объемам экспорта и достиг 210 5 млн тонн, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Уголь для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

«Начало СВО и веденные санкции взвинтили цены на уголь в четыре раза относительно аналогичного периода прошлого года. Япония, Южная Корея и Тайвань уже весной присоединились к санкциям против России и Белоруссии, ограничив экспорт высокотехнологичной продукции, взаимодействие в финансовой и консалтинговой сферах, поэтому логичным было ожидать введение ограничений на импорт российского сырья.

Рост цен на уголь позволил этим странам нивелировать разницу в цене поставок российского угля и угля из Австралии и Индонезии, цена которых была выше из-за транспортных издержек. Япония заявила об ограничениях поставки угля из России ещё весной, хотя это очень чувствительно для экономики Японии.

В 2021 году Япония из России импортировала угля на 280 млрд иен это составило примерно 13% от всего импорта угля в Японии. За семь месяцев Япония сократила поставки угля на четверть, Тайвань на треть, а Южная Корея на 3% относительно прошлого года.

Причём каменный уголь это не только и не столько энергетическая составляющая, которая, например в Японии может быть компенсирована частично ядерной энергетикой, это необходимый компонент металлургической и химической промышленности.

По причине жесточайшего энергетического кризиса в Индии, энергетика которой в основном зависима от угля и стремительного роста мировых цен на уголь предложения на поставку угля от России в Индию с дисконтом в 30-40% выгодны обеим странам. Даже критика экономической политики Индии в связи с ростом товарооборота с Россией со стороны США не превысит экономические выгоды от сотрудничества.

В данном случае скорее всего произойдёт перераспределение торговых потоков. Австралия, которая до прошлого года была крупнейшим поставщиком угля в Индию, переориентирует поставки дорогого по нынешним ценам ресурса в страны поддерживающие санкции против России.

Конечно. это решение значительно повысит себестоимость производных угля — металла, электроэнергии и многого другого, но с другой стороны может послужить чаяниям «зелёных» и станет одной из причин более интенсивного развития зелёной энергетики, развитие которой тормозилось в том числе относительно дешёвой энергией вырабатываемой угольными ТЭЦ», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея, Япония и Тайвань начали постепенно отказываются от поставок угля из России.