Москва, 5 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Член Московского регионального отделения «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк назвал промышленную ипотеку «лучшей практикой». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу, обнародованную российским правительством, он пояснил:

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«В условиях кризиса цепочек поставок и четкой задачи от государства — сформировать свой собственный «промышленный технологический суверенитет» — господдержка бизнеса всех форм (как сектора МСП, так и крупного/среднего бизнеса) становится задачей номер один. В России нет кризиса идей, предприниматели максимально оперативно перестраивали свой бизнес в ковид-кризис 2020 года, или находили новые логистические цепочки поставок продукции и комплектующих весной-летом 2022 года.

Однако для создания полномасштабной цепочки внутри страны необходима система льгот для приобретения промышленных центров, производств — и в этой части промышленная ипотека станет серьезным подспорьем для динамического развития этой отрасли. Механизмы преференциальных режимов (ОЭЗ, Индустриальные парки, технопарки) уже давали подобную возможность для своих резидентов, и именно эта «лучшая практика» заставила депутатов — членов комитета Госдумы по экономической политике обратиться в Правительство РФ с просьбой масштабировать ее в пределах страны.

Предложение также снизить размер страховых взносов для высококвалифицированных специалистов с зарплатой не менее чем 58 500 рублей, работающих на территории особой экономической зоны, до 7,6 процента, дать аналогичную льготу инновационным компаниям по направлениям: робототехника, микроэлектроника, беспилотные аппараты, биомедицина, фармацевтика, биоинженерия — это тот «минимальный набор», который позволит нашей стране претендовать на взрывной рост несырьевого неэнергетического производства, найти новые «точки роста» для лидерства.

В то же время при создании или увеличении частными инвесторами площади индустриальных парков целесообразно повысить размер предоставляемой субсидии до миллиарда рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно решению о промышленной ипотеке, российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.

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