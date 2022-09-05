Париж, , 14:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится днем 5 сентября ​​​​в формате видеоконференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить энергетический кризис в Европе и европейскую солидарность, передает BFM TV.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons

В контексте энергетического кризиса, связанного с сокращением поставок российского газа в Европу, Эммануэль Макрон проведет ​​видеоконференцию с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Переговоры будут посвящены энергетической ситуации в Европе и действиям, уже предпринятым как на национальном, так и на европейском уровне, для обеспечения безопасности поставок, воздействия на цены на электроэнергию и поддержания полной солидарности между государствами-членами. Стороны рассмотрят дополнительные меры, которые могут быть приняты для защиты домашних хозяйств и бизнеса», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катерина Колонна оценила, что «санкции против России работают».

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