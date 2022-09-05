Уфа, , 14:32 — REGNUM Более 380 квартир в 11 многоквартирных домах намерены построить и передать гражданам в Башкирии до конца 2022 года в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2023 годы. Об этом 5 сентября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании в региональном правительстве.

По соседству — дома, которые пока только ждут расселения Марина Каширская © ИА REGNUM

Сообщается, что в Башкирии действие адресной программы распространяется на 214 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. При этом 131 дом расселяется при участии средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Назаров сообщил, что на реализацию адресной программы уже было выделено более 1,7 млрд рублей, в том числе из средств регионального бюджета было направлено 93,5 млн рублей. Еще 186,4 млн рублей было привлечено из муниципальных бюджетов, оставшиеся 1,4 млрд рублей являются средствами федерального фонда.

Сообщается, что в программе участвуют 26 муниципалитетов Башкирии. С 2019 года по 2021 год в регионе было расселено более 58 тысяч кв. метров.

«Здесь мы на 136% превысили целевой показатель, установленный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас, при реализации заключительного этапа адресной программы, ведется строительство более 15 тыс. кв. м жилья. По условиям контрактов с застройщиками планируется построить и передать гражданам до конца этого года 383 квартиры в 11 многоквартирных домах», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Назарова.

По словам заместителя министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова, в 2022 году по программе расселяется более 1,4 тысяч человек из аварийного жилищного фонда площадью более 21 тысяч кв. метров.

«При участии средств фонда продолжается стройка жилых домов в шести муниципальных образованиях республики, где застройщики испытывают трудности с исполнением контрактов из-за увеличения стоимости строительных материалов. Это Дюртюлинский, Караидельский, Мишкинский районы, города Кумертау, Янаул, Уфа. Общая сумма затрат, необходимая для покрытия разницы между стоимостью материалов, составляет 115,7 млн рублей», — сообщил он.

Сообщается, что Назаров поручил ускорить темпы реализации адресной программы и подготовить заявку в фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на предоставление финансовой поддержки Башкирии на мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.