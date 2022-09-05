Ивангород, Ленинградская область, 5 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Танк Т-34-85 установили на постамент в приграничном населенном пункте Ивангород Ленинградской области, сообщили 5 сентября в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Установка Т-34 на постамент в Ивангороде

«В целях увековечивания памяти воинов-танкистов, павших в боях за свободу и независимость Отечества в городе Ивангород Ленинградской области, специалисты материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) установили на постамент танк Т-34-85, который принимал участие в параде Победы на Красной площади», — говорится в сообщении.

Ранее танк был приведён в состояние, не позволяющее произвести выстрел, с сохранением подвижности и внешнего облика машины. Танк приехал к месту установки своим ходом. Памятник будет находиться в муниципальной собственности Ивангорода.

Отметим, что торжественное открытие памятника состоится 11 сентября в первой половине дня с привлечением как действующих военнослужащих танковых подразделений ЗВО, так и ветеранов танковых войск.

Напомним, 16 августа 2022 года в Нарве власти демонтировали и увезли в Эстонский военный музей памятник — советский танк Т-34, несмотря на возмущение местных жителей и даже властей Нарвы.