Тюмень, , 14:25 — REGNUM В Тюмени рано утром 5 сентября дорожные полицейские задержали пьяную 16-летнюю девочку за рулём «ВАЗ-2110». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Пьяный водитель

Автомобиль был остановлен на ул. Республики, 86. Девочка-водитель везла друзей в сторону набережной. Её состояние выдавали резкий запах алкоголя, невнятная речь. Но в присутствии матери девочка, не имеющая права управления транспортом, отказалась от освидетельствования на алкоголь.

На подростка составлен административный протокол, который будет направлен в суд. Информация о нарушении правил дорожного движения направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Всего за выходные дни 3 и 4 сентября на трассах Тюменской области было задержано 50 пьяных водителей.