Калуга, 5 сентября 2022, 14:39 — REGNUM О дальнейшем сотрудничестве Калужской области и Ростуризма шла речь на встрече губернатора Владислава Шапши и руководителя Федерального агентства по туризму Российской Федерации (Ростуризма) Зариной Догузовой во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума. Калужский губернатор пригласил руководителя Ростуризма посетить регион. Об этом 5 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Сегодня важнейшим показателем состояния туристского рынка является объем туристского потока Калужской области, который в 2021 году составил более 2,7 млн человек. В первом полугодии 2022 года объем потока составил 1402,5 человек — это 58% от плана по госпрограмме. В Калужской области действует 17 туроператоров и 201 коллективных средств размещения (19,4 тыс. мест), из них 124 гостиницы и 77 специализированного типа. Все средства размещения прошли классификацию на звездность.
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