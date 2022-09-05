Калуга, , 14:39 — REGNUM О дальнейшем сотрудничестве Калужской области и Ростуризма шла речь на встрече губернатора Владислава Шапши и руководителя Федерального агентства по туризму Российской Федерации (Ростуризма) Зариной Догузовой во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума. Калужский губернатор пригласил руководителя Ростуризма посетить регион. Об этом 5 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Рабочая встреча губернатора Владислава Шапши и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой во Владивостоке Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Сегодня важнейшим показателем состояния туристского рынка является объем туристского потока Калужской области, который в 2021 году составил более 2,7 млн человек. В первом полугодии 2022 года объем потока составил 1402,5 человек — это 58% от плана по госпрограмме. В Калужской области действует 17 туроператоров и 201 коллективных средств размещения (19,4 тыс. мест), из них 124 гостиницы и 77 специализированного типа. Все средства размещения прошли классификацию на звездность.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу развивать внутренний туризм, в том числе за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам. На семинаре-совещании работаю в группе по созданию туристических территорий и обеспечения их необходимой инфраструктурой. У Калужской области успешный опыт создания Особых экономических зон. Для инвесторов региональным законодательством предусмотрены меры поддержки, налоговые льготы. Площадки обеспечены необходимой инфраструктурой. Обсудили, как подобную практику перенести на особые туристические территории. Создание благоприятного климата для ведения бизнеса в них значительно повысит их инвестиционную привлекательность», — отметил Владислав Шапша.

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