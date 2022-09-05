Стокгольм, 5 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Нехорошо, когда парламентские партии Швеции получают миллионы крон за перевод своих предвыборных материалов на другие языки. Так считает депутат Европарламента от Христианских демократов Сара Шуттедал, которая в статье для газеты Aftonbladet от 5 сентября написала, что «шведская демократия должна претворяться в жизнь на шведском языке».

Три короны, национальный символ Швеции. Малый герб

»То, что такая практика есть по отношению к нашим национальным меньшинствами, таким как саамам или финнам, вполне оправдана по ряду исторических причин. Но почему налогоплательщики должны финансировать предвыборную агитацию на арабском или сомалийском языках?» — задалась вопросом шведский политик.

Шуттедал считает, что важнее подчеркивать необходимость изучения шведского языка, чем гнаться за высокой явкой среди тех избирателей, для которых шведский не является родным. Более того, она добавляет, что любой, кто не владеет шведским языком, не является частью шведского общества «в каком-либо реальном смысле этого выражения».

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции состоятся 11 сентября.