Новосибирск, , 14:23 — REGNUM СМИ сообщили о задержании директора турфирмы, организовавшей тур на Ключевской вулкан (Камчатка), в ходе которого погибли туристы.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Как уточнили в правоохранительных органах, директор турфирмы «Экстрим тайм» задержан в Новосибирске.

«Обыски прошли, генерального директора задержали», — цитирует ТАСС 5 сентября представителя правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца августа 2022 года туристическая группа с двумя гидами (всего 12 человек) совершала восхождение на Ключевской вулкан. 3 сентября стало известно, что пять человек погибли, упав с высоты. Позже поступила информация об ещё троих погибших. 5 сентября телеграм-каналы сообщили о девятом погибшем.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации прокуратуры Новосибирской области, ведомство проверяет деятельность компании «Экстрим тайм», организовавшей тур на Ключевской вулкан.

Напомним, в настоящее время проводится операция по спасению оставшихся в живых туристов.

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