Лондон, , 14:23 — REGNUM Британский актёр Генри Кавилл («Человек из стали») и американская актриса Элизабет Олсен («Мстители: Эра Альтрона») могут присоединиться к актёрскому составу второго сезона сериала «Дом дракона». Соответствующую информацию опубликовал портал Cosmic Book News 5 сентября.

Генри Кавилл Цитата из к/ф «Человек из стали». Реж. Зак Сеайдер. 2013. США — Великобритания

В настоящий момент артисты ведут переговоры со студией HBO, поэтому вероятность их участия в шоу очень высока. Кого именно могут сыграть Кавилл и Олсен в продолжении сериала — неизвестно.

Напомним, «Дом дракона» является приквелом «Игры престолов» и рассказывает о жизни могущественного семейства Таргариен. Мировая премьера шоу состоялась 21 августа 2022 года.

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