Москва, 5 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Действия Японии, Южной Кореи и Тайваня могут усугубить проблемы угольной отрасли, возникшие после эмбарго ЕС в отношении российского угля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Вагоны с углем

«Россия ранее продавала на экспорт более половины добываемого в стране угля. Около четверти российского экспорта угля приходилось на Европу. Значительную часть этих поставок сейчас выкупает Индия, кратно нарастившая импорт российского угля, предлагаемого с большим дисконтом к мировым ценам.

Совокупно на Японию, Южную Корею и Тайвань приходилось еще около четверти нашего угольного экспорта, даже чуть больше. В случае заметного сокращения закупок с их стороны этот уголь будет уже сложнее пристроить.

Нет уверенности, что Индия и Китай, чьи закупки в прежние годы совокупно уже составляли около 20% угольного экспорта России, смогут полностью принять выпадающие объемы. Даже с большими скидками. Ну, покроют текущие потребности, ну, создадут дополнительные запасы, и всё. Больше им просто не нужно.

Одно дело, перенаправить на другие рынки 25% экспорта, и другое — около половины. Отказ развитых стран ЮВА от российского угля в дополнение к европейскому эмбарго потенциально может привести к сокращению добычи и к кризису в российской угольной отрасли.

Тайвань, Южная Корея и Япония входят в число недружественных к России стран. Они не поддерживают действия России в отношении бывш. УССР, а напротив, присоединяются к другим странам с развитой экономикой, которые вводят санкции. Этим обусловлены в том числе и намерения сократить поставки угля из России, пусть даже и в ущерб собственной экономике.

Сокращение поставок из России увеличит мировой спрос на уголь из Австралии и Индонезии и еще более поднимет цены на него, которые и так бьют рекорды на фоне дефицита газа и восстановления доли угольной энергогенерации.

С одной стороны, это позволит российским угольщикам поддерживать высокие скидки на экспортируемый уголь и при этом сохранять рентабельность. Однако возможность сохранить объемы поставок будет под вопросом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея, Япония и Тайвань начали постепенно отказываются от поставок угля из России, однако полностью это сделать пока не удаётся.

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