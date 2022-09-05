Пекин, 5 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Власти Китая против продления американских односторонних санкций против Кубы и поддерживают борьбу народа этого островного государства с блокадой США. Об этом 5 сентября заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Mooc.chaoxing.com МИД КНР

Как напомнила китайский дипломат, говоря о продлении США санкций против Кубы, Вашингтон ввёл экономическую, финансовую и торговую, «абсолютно антигуманную дикарскую» блокаду этой страны 60 лет назад.

«Это серьезно ущемляет жизненно важные интересы Кубы, ее право развиваться. <…> Китай выступает решительно против», — сказала она.

Также Мао Нин подчеркнула, то такое решение властей США является грубо нарушающим основополагающие международные принципы.

«Мы решительно против односторонних санкций в отношении кого бы то ни было и твердо поддерживаем кубинский народ, который отстаивает свое право на существование и развитие. Мы за справедливую борьбу Кубы, защищающую собственный суверенитет и борющуюся с американской блокадой», — заключила официальный представитель МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу посетит Сеул на следующей неделе.