Москва, , 14:22 — REGNUM Однозначно, инициатива российского правительства по промышленной ипотеке нужна, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член Московского регионального отделения «Деловой России», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко. В комментарии он пояснил, что нужна она, в первую очередь, для того, чтобы за счет дешевых (относительно) денег нарастить ушедшие из страны объемы иностранных товаров:

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«Предложенная мера, должна также перехватить выходящие на рынок высококвалифицированные кадры, большое освобождение которых ожидается этой осенью. Но просто постановления не достаточно, нужно провести огромную работу с банками и ведомствами. Обратная сторона данного вопроса — дешевая ипотека однозначно вызовет скачек цен на коммерческую недвижимость. И к этому тоже нужно быть готовым. Вопрос стоит и в том, как быстро банки смогут обеспечить необходимые процедуры.

Важно помнить, что производственная недвижимость — это не единственное, что нужно уже вчера. Нужны заградительные санкции, дифференцированный НДС, а еще, производство нужно оборудовать, завезти сырье, получить сертификацию. Список критерием к недвижимости, пока, также не сформирован.

Отдельным пунктом указаны технологические предприятия, что говорит нам о том, что правительство не оставляет надежд на развитие технологических кластеров, но хотело бы уменьшить нагрузку на бюджет, выводя из собственности часть своих площадей. Короче, мы в начале большого пути и хочется, чтобы эта инициатива не превратилась в популистскую, а действительно, принесла пользу экономике».

Как сообщало ИА REGNUM, новый инструмент поддержки предприятий промышленности — промышленную ипотеку — правительство РФ запускает по поручению президента РФ Владимира Путина.

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