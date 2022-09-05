Стокгольм, , 14:28 — REGNUM До выборов в риксдаг Швеции остались считанные шесть дней. Однако между правящими сегодня Социал-демократами и Центристами вообще не ведутся переговоры о возможном сотрудничестве в рамках одного правительства. Об этом 5 сентября заявила лидер Центристов Анни Лёф в интервью газете Aftonbladet.

Анни Лёф Centerpartiet.se

Лёф говорит, что обе партии идут на выборы как независимые партии, о чем они сообщают открыто.

«Между нами большая разница, как в идеологии, так и в предлагаемой политике», — отметила политик.

Однако Лёф ответила утвердительно на вопрос о том, пожмет ли она протянутую руку премьер-министра и лидера Социал-демократов Магдалены Андерссон после дня выборов, если тогда будет возможность установить рамки сотрудничества, чтобы у страны быстро сформировался новый кабинет министров.