Тбилиси, 5 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Ни о каких досрочных выборах в парламент Грузии не может быть и речи. Об этом 5 сентября заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

gd.ge Каха Каладзе

Он прокомментировал заявление председателя самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Тот заявил, что выборы якобы нужны для снятия напряжённости в обществе и преодолении политического кризиса.

«В стране идёт строительство, развитие, экономический прогресс, что касается досрочных выборов, то это большой абсурд и большая глупость, выборы состоятся в 2024 году, как это предусмотрено конституцией. Политический кризис в оппозиции», — сказал Кададзе.

По мнению лидера «Мечты», политическая напряжённость есть только в рядах оппозиции.

Напомним, в июле Еврокомиссия отказалась предоставить Грузии статус кандидата в ЕС до выполнения ряда условий. Это стало поводом для оппозиции обвинять власти в отходе с пути евроинтеграции, а также для требований провести досрочные выборы.