Косовска-Митровица, , 19:57 — REGNUM Сербия всегда будет поддерживать сербское население в Косово и Метохии. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 5 сентября во время визита в Косовску Митровицу.

Анна Брнабич Novreg.ru

По словам премьер-министра Сербии, ситуация в южном крае чрезвычайно сложная, но она рада тому, что, вопреки провокациям, в Косово и Метохии удалось сохранить спокойствие.

«Республика Сербия и сербский народ заинтересованы в сохранении мира и стабильности», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Она также напомнила, что в последние годы сербское государство активно инвестирует в развитие Косово и Метохии.

«Государство помогает своим гражданам, и все, что мы осуществили в центральной Сербии, мы хотим осуществить и здесь. Мы хотим помочь сербам в Косово и Метохии», — сказала премьер-министр.

По ее словам, это особенно важно для того, чтобы сербская молодежь оставалась жить в крае.

Напомним, что ранее на севере южного сербского края произошел новый виток напряженности из-за намерения Приштины запретить использование сербских удостоверений личности на территории сепаратистского Косово.