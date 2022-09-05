Стокгольм, 5 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В случае возможной победы на выборах партия Либералов потребует разорвать прошлогоднее соглашение между Шведскими демократами, Умеренными и Христианскими демократами о том, чтобы законодательство в Швеции о предоставлении убежища было адаптировано к минимальному уровню ЕС. Об этом лидер партии Йохан Персон 5 сентября заявил в интервью газете GP.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Да, все должно быть отменено. Когда мы сядем за стол переговоров 12 или 13 сентября, мы, естественно, предъявим это требование, изложим свою позицию, выслушаем, что говорят другие партии, а потом обсудим, как действовать дальше», — отметил политик.

По словам Персона, законопроект по ограничению извлечения прибылей в частных школах Швеции также является обязательным условием предстоящих переговоров.

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции пройдут 11 сентября.