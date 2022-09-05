В Оренбуржье уровень рождаемости сократился почти на 12%
Оренбург, 5 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области в январе–июне 2022 года уровень рождаемости по сравнению с этим же периодом прошлого года снизился на 11,8%, уровень смертности — на 7,8%. Об этом 5 сентября сообщает Оренбургстат.
Оренбургстат
Демография в Оренбуржье
В первом полугодии 2022 года в регионе родились 7853 младенца. Умер 13 521 человек. Естественная убыль населения составила 5668 человек.
В Оренбуржье отмечено увеличение числа разводов — на 13,4%. Количество бракосочетаний напротив уменьшилось — на 9,6%.