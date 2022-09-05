Герат, Афганистан, , 14:17 — REGNUM Три женщины погибли и ещё четыре получили ранения из-за паники на женской религиозной церемонии в афганской провинции Герат. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Читайте также: 18 человек погибли при взрыве в мечети в Афганистане

Источник в отделе скорой помощи Герата сообщил, что это произошло в «Культурном комплексе сестёр», когда пронесся слух о возможном взрыве. Возникла паника, и несколько женщин были затоптаны в давке.

По словам собеседника, пострадавшие доставлены в центральную больницу Герата, их состояние стабильное.

«Культурный комплекс сестёр» в Герате является местом проведения женских церемоний «Фатиха». В комплексе проходила панихида по жертвам пятничного теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 20 человек погибли и 23 получили ранения в результате теракта террориста-смертника у мечети Гузаргах 2 сентября. В числе погибших — маулави Муджиб-ур-Рахман Ансари, настоятель этой мечети и один из талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проповедников.