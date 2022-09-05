Донецк, , 14:17 — REGNUM Куйбышевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков. Об этом 5 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Куйбышевский район Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:02 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые киевские формирования несколько раз обстреляли населённый пункт Зайцево и Кировский район Донецка