Стокгольм, , 14:17 — REGNUM В ночь на 5 сентября в студии телеканала SVT состоялись дебаты между лидером Зеленых Мэртой Стеневи и ее коллегой от Христианских демократов Эббой Буш. Темой обсуждения стали вопросы интеграции и сегрегации.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Стеневи считает, что важной частью противодействия сегрегации является привлечение большего числа людей к рынку труда, что даст мигрантам возможности заработка. Она также отмечает, что школы играют решающую роль.

«Если у нас есть достаточно привлекательные школы, то и больше людей останутся, когда придут на работу и станут частью общества», — сказала она.

В свою очередь Буш отметила, что следует положить конец экстремизму и исламизму, и причина, по которой ситуация выглядит сегодня, кроется в «слабой политике интеграции».

«Но это также связано с уровнем миграции, а это означает, что возможностей по принятию новых лиц у нас просто нет», — считает Буш.

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